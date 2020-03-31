Европейская эпидемия: В Беларуси зафискировали первую смерть от COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса.

В Витебске умер артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич с подтвержденным коронавирусом.

Факт смерти мужчины TUT.BY подтвердила его дочь Виктория.

"В Витебске умер больной с подтвержденным коронавирусом. Речь идет о 75-летнем актере Коласовского театра, заслуженном артисте Республики Беларусь Викторе Дашкевиче", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета, у него и его супруги было воспаление легких, этот диагноз им поставили в поликлинике. Мужа и жену отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, супругам выписали антибиотики и отпустили домой.

Дома у актера была температура. Дежурный врач сказала, что нужно немедленно ехать в больницу.

Супругов положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные.

Вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.

24 марта актеру стало хуже, и его перевели в учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический специализированный центр". Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный.

Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине.

А ее муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ. За границу актер не ездил.

Вчера Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные о распространении инфекции в стране: всего зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.

Как сообщалось, в Беларуси не введено практически никаких ограничений в связи с распространением коронавируса - карантина нет, границы открыты. Реакцию Беларуси на пандемию Президент Беларуси Александр Лукашенко считает адекватной, тогда как "мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу".

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.