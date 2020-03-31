Новости мира:В Мексике ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Из-за дальнейшего распространения COVID-19 в Мексике объявлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля. Об этом сообщает AP.

"Правительство Мексики расширило свертывание всей "не жизненно важной деятельности" в частном секторе и запретило собрания более 50 человек для противодействия распространению коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжится с 30 марта по 30 апреля", - говорится в сообщении.

Правительство страны пошло на такой шаг после роста количества лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 до 1094, а летальных случаев - до 28.

Мексиканские власти ранее уже остановили работу всех "лишних" правительственных служб и запретили массовые собрания граждан.

Жителям старше 60 лет рекомендуется соблюдать домашний режим.

На утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 785 807, число смертей - 37 820, а выздоровели сейчас уже 165 659 человек.