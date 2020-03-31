Коронавирус: В Дании заявляют о замедлении темпов распространения

Новости мира:В связи с поступлением новых данных в Дании наблюдается постепенное снижение колличества зараженных на коронавирус.

Дания после Пасхи может начать постепенное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, если сохранится тенденция к замедлению темпов распространения инфекции.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции, сообщает The Local.

"Если мы, граждане Дании, в течение следующих двух недель продолжим соблюдать дистанцию, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", - сказала Фредериксен.

В то же время, по ее словам, если люди "расслабятся" слишком рано, существует риск возобновления распространения инфекции, что потребует перехода к более жесткой политике.

Фредериксен сообщила, что, по мнению медиков, решение о закрытии школ, детских садов, ресторанов, баров, культурных центров и других мест скопления людей по всей стране привело к замедлению распространения коронавируса.

"За прошлую неделю количество госпитализаций увеличивалось медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, которое мы видели в других странах", - отметила она.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

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