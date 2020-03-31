Эпидемия COVID-19: Во Франции уже более 400 человек умерли от коронавируса

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции медики зафиксировали уже более 3 000 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Во Франции уже зафиксировано 3 024 летальных случая, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает Служба общественного здоровья.

Всего в стране также подтверждено 44 550 случаев заражения (накануне было 40 174). За сутки умерло 418 человек./

Сейчас во Франции действует особый режим карантина, введенный правительством 17 марта в ответ на эскалацию эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно правительственному декрету, запрещено не просто массовые, но и минимальные групповые собрания людей. Граждане обязаны оставаться на "домашнем" карантине и покидать дома только при крайней необходимости, которые четко определены правилами. За нарушение режима - штраф 135 евро.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.