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Дата названа: Lexus готовится представить новый автомобиль

Дата названа: Lexus готовится представить новый автомобиль
09:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

На следующей неделе японский премиум-бренд снимет чехлы с нового Lexus IS.

Недавно мы попрощались с Lexus GS, но спортивный седан Lexus IS продолжит свой жизненный цикл с серьезным обновлением для модели 2021 года. Текущее поколение Lexus IS существует на рынке с 2013 года, что делает его сильно устаревшим по сравнению с его новыми конкурентами, такими как BMW 3 Series, Genesis G70 и Mercedes-Benz C-Class, так что настало время для обновления. На следующей неделе, 9 июня, Lexus с опозданием представит свою новинку.

Первоначально Lexus собирался представить IS 2021 модельного года на автосалоне в Нью-Йорке 2020, но его дебют был отложен после отмены мероприятия. Lexus утверждает, что обновленный дизайн IS заставит всех " трепетать«, когда снимутся чехлы.

Первое официальное тизерное изображение Lexus IS 2021 года подчеркивает его новые узкие задние фонари, растянувшиеся по всей ширине, которые, без сомнения, заставят обновленный седан выглядеть более стильно, чем уходящая модель. Кроме того, кажется, этот седан получил более широкую заднюю колею, устанавливая новый IS в «спортивную стойку».

На темном изображении трудно разглядеть другие стилистические особенности. С прекращением выпуска Lexus GS ожидается, что новый Lexus IS примет более премиальный дизайн. Недавние изменения стиля таких моделей, как Lexus LS 500, также будут перенесены, включая смягченную решетку и настроенные светодиодные фары. Внутри информационно-развлекательная система, как ожидается, также будет пересмотрена и, наконец, получит поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

По слухам, что Lexus IS 2021 года перейдет на новую заднеприводную платформу, совместно разработанную Mazda, но, поскольку это не совсем новая модель, она с большей вероятностью будет передвигаться на той же платформе New N 2013 года, которую она использовала до этих пор. Сообщается, что Lexus перенастроил ходовую часть и подвеску, чтобы улучшить управляемость. 

Появились изображения нового минивэна Lexus (Фото)

Варианты двигателей для нового Lexus IS должны быть перенесены, в том числе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 241 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, а также 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 311 л.с. и 376 Нм. По предварительной информации, модельный ряд IS 500 присоединится к американской линейке, использующей безнаддувный 5,0-литровый V8.

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Автомобиль, Lexus, Авто, Дебют, Презентация, Lexus IS.
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