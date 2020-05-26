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Появились изображения нового минивэна Lexus (Фото)

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Появились изображения нового минивэна Lexus (Фото)
17:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинка станет альтернативой Lexus LM.

В прошлом году Lexus вошел в сегмент минивэнов с новым Lexus LM. Огромный роскошный MPV был создан на базе известного Toyota Alphard, который завоевал популярность в Азии и на других рынках.

И без того роскошный минивэн получил не менее роскошный салон от Lexus. Как вы уже догадались, Lexus LM изначально предлагается в Китае и на других азиатских рынках.

Пользователь Instagram с ником sugardesign_1 reimagines решил, что Lexus LM может быть очень большим, поэтому представил альтернативу на базе Toyota Sienna.

Набор 20-дюймовых колесных дисков соответствует спортивному образу и сочетается с агрессивной передней частью с фирменной решеткой радиатора Lexus.

По сравнению с LM, этот "Lexus EM" должен быть более привлекательным для тех, кто хочет приобрести роскошный и компактный минивэн. Будь то автомобиль для семьи или для руководителей предприятий, модель подойдет любому, но, к сожалению, это всего лишь плод воображения дизайнера.

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Не исключено, что Toyota работает над более роскошной версией Sienna для американского рынка. Будем надеяться, что он будет выглядеть так же хорошо, как модель на этом рендере или даже лучше.

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Lexus, Авто, Минивэн, Lexus EM, Lexus LM.
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