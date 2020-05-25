"Заряженный" хэтчбек Ford перестали выпускать

Focus ST и его меньший брат Fiesta ST стали отличными моделями, которые показывали мощные характеристики при низких ценах.

Отношения США с брендом ST, вероятно, были недолговечными, однако, когда Ford объявил о прекращении сборки Focus ST вместе с остальной частью ассортимента легковых машин в апреле 2018 года.

Менеджер Ford Performance Europe Стефан Муензингер подчеркнул, что благодаря европейским нормам выбросов, текущее поколение транспортных средств Focus ST может оказаться последним.

Такая информация появилась после объявления о том, что Porsche 911 придется подвергнуть серьезным модификациям фирменный мотор, чтобы соответствовать более строгим европейским нормам, связанным с выбросами, которые могут привести к снижению его отдачи.

Данные правила создают проблемы для других автомобилей, которые ориентированы на мощность, таких как Focus RS, которые были «законсервированы» из-за несоответствия нормам выбросов.