Genesis вывел на тесты обновленный седан G70

Genesis G70 получает обновление в середине цикла, и уже появились шпионские снимки обновленной модели, говорящие нам, что запуск не за горами.

Корейский роскошный седан был замечен во время дорожных испытаний.

Новый Genesis G80 привлекает столько внимания прямо сейчас, особенно с его ценником, который прямо конкурирует с европейскими соперниками модели. Конечно, стиль G80 всегда был предметом разговора, придавая корейскому роскошному седану такой большой авторитет как среди энтузиастов, так и среди журналистов.

Марка, однако, не оставляет самого маленького члена в своей линейке седанов. Более того, на Youtube появилось видео новинки во время тестов на Нюрбургринге.

Прототип с тяжелой обшивкой, увиденный на треке, был тем же самым прототипом, который мы заметили на этой неделе (галерея выше), даже не потеряв немного своей обертки. Что касается стиля, то мы ожидаем, что G70 примет двухстрочный дизайн, который станет визитной карточкой Genesis. Решетка, хотя и покрытая в основном, должна быть больше в обновленной версии, аналогичной той, которая была представлена ранее.

Genesis подтвердил, что фейслифтинговый G70 получит новый 2,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, эффективно заменяющий текущий 2,0 л. Ожидается, что его мощность составит 290 лошадиных сил, а крутящий момент 420 ньютон-метров. Новый Genesis G70 дебютирует в 2021 или 2022 модельном году.