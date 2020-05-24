Renault разрабатывает модный кросс-универсал

Бренд Dacia, который принадлежит Renault, готовит бюджетный кросс-универсал с модным дизайном.

Румынская дочерняя компания Renault, Dacia, готовит к дебюту новый бюджетный кросс-универсал.

В модельном ряду Dacia новинка сменит универсал Logan MCV и компактвэн Lodgy.

По предварительной информации универсал Dacia отличится семиместной компоновкой салона и разделит упрощенную платформу CMF-B с третьим поколением Logan. В перспективе новый 4,5-метровый автомобиль может стать преемником Lada Largus.

По данным французских СМИ, группу Renault не устраивает низкий спрос на утилитарный компактвэн Dacia Lodgy, поэтому его преемник должен будет удивить стильным несвойственным для бюджетного сегмента экстерьером и проходимостью, сохранив практичность Logan MCV и возможности трансформации трёхрядного салона Lodgy.

Для производителя замена двух моделей одной позволит сократить расходы.

За производительность нового кросс-универсала будут отвечать бензиновые турбомоторы 1.0 и 1.3 TCe, а также турбодизельный двигатель 1.5 dCi, заимствованные из линейки новых Logan и Sandero.

Позднее моторную гамму должна дополнить гибридная версия E-Tech, в основе которой лежит 1,6-литровый бензиновый "атмосферник", пара электродвигателей и трехвальная трансмиссия без сцепления и синхронизаторов.