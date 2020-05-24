Большой потенциал: Kia планирует выпустить небольшой электрокар

Корпорация Kia собирается воспользоваться тем, что люди всё менее склонны ехать на общественном транспорте.

Бренд решил выпустить небольшое полностью электрическое городское авто, которое будет конкурировать с Citroen Ami.

Ami оказался довольно популярным автомобилем, только появившись в продаже на французском рынке. Его стоимость составляет всего 6 тыс. евро.

Помимо этого электрокар можно арендовать с депозитом в 2641 евро и всего за 19,99 евро в месяц, что сравнимо с ценой проездного.

В данный момент 65% людей в КНР выбирают личную машину. Понятно, о какой безопасности идёт речь – люди стали бояться заразиться чем бы то ни было, и сколько продолжится подобная тенденция, неизвестно.

В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сказал, что корейская корпорация планирует разработку небольшого электрокара, чтобы дать людям то, что им необходимо – у новинки есть большой потенциал, считают в компании.

Городской электромобиль не нуждается в большом запасе ходе, а, следовательно, он может быть недорогим благодаря установке менее ёмких аккумуляторов.