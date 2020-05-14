Скачать
Четвер, 14.05.2020
Зеленський може знову балотуватися у президенти
Зеленський може знову балотуватися у президенти
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року
Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року
ONUKA та Євген Філатов вперше стали батьками
ONUKA та Євген Філатов вперше стали батьками

KIA готує електричний кросовер з динамікою Porsche Taycan

KIA готує електричний кросовер з динамікою Porsche Taycan
19:57 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Корейська компанія KIA готує дуже швидкий електричний позашляховик, який, як очікується, виявиться серійною версією концепт-кара Imagine by KIA.

KIA також планує випустити версію цього кросовера, яка буде конкурувати з Taycan за рівнем продуктивності.

Все заплановане сімейство отримає бортову електромережу з напругою 800 вольт — як у Porsche Taycan, який, за чутками, обраний інженерами KIA в якості певного зразка для наслідування. Головний виконавчий директор KIA Motors Europe Еміліо Еррера сказав: «У нас буде новий високоефективний автомобіль, такий як e-GT».

KIA поки зберігає в секреті технічні деталі і технічні характеристики платформи E-GMP. Проте, відомо, що платформа змінна в масштабі і була розроблена для охоплення декількох сегментів і стилів.

Стиль автомобіля буде натхненний концептом Imagine by KIA. Серійна модель повинна мати форму позашляховика С-сегмента із стилізованою інтерпретацією решітки Tiger Nose і гострою задньою частиною в стилі фастбек.

Протягом наступних п’яти років KIA планує збільшити лінійку акумуляторних електромобілів з двох до одинадцяти, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку електромобілів (без урахування Китаю) до 6,6%. Компанія також прагне до екологічно чистих транспортних засобів, щоб забезпечити 25 відсотків її продажів за той же період.

Очікується, що серійна версія гучного концепту Imagine by KIA буде представлена в наступному році і на якийсь час займе позицію електричного флагмана марки.

Карлос Лахоз, директор по маркетингу KIA Europe, прокоментував стратегію продукту, сказавши: «Важливо зробити свого роду заяву. Кожному виробнику потрібен автомобіль-ореол, який задає темп всьому, що буде. Ми збираємося запустити 11 електромобілів до 2025 року, і це перша сходинка до того, що нова KIA збирається запропонувати споживачам».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Kia, Porsche Taycan, електричний позашляховик.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Глава СОТ достроково йде з посади
02 Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день
03 Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
04 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
05 США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус
Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер &quot;Океану Ельзи&quot; виглядав в дитинстві
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся