KIA готує електричний кросовер з динамікою Porsche Taycan

Корейська компанія KIA готує дуже швидкий електричний позашляховик, який, як очікується, виявиться серійною версією концепт-кара Imagine by KIA.

KIA також планує випустити версію цього кросовера, яка буде конкурувати з Taycan за рівнем продуктивності.

Все заплановане сімейство отримає бортову електромережу з напругою 800 вольт — як у Porsche Taycan, який, за чутками, обраний інженерами KIA в якості певного зразка для наслідування. Головний виконавчий директор KIA Motors Europe Еміліо Еррера сказав: «У нас буде новий високоефективний автомобіль, такий як e-GT».

KIA поки зберігає в секреті технічні деталі і технічні характеристики платформи E-GMP. Проте, відомо, що платформа змінна в масштабі і була розроблена для охоплення декількох сегментів і стилів.

Стиль автомобіля буде натхненний концептом Imagine by KIA. Серійна модель повинна мати форму позашляховика С-сегмента із стилізованою інтерпретацією решітки Tiger Nose і гострою задньою частиною в стилі фастбек.

Протягом наступних п’яти років KIA планує збільшити лінійку акумуляторних електромобілів з двох до одинадцяти, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку електромобілів (без урахування Китаю) до 6,6%. Компанія також прагне до екологічно чистих транспортних засобів, щоб забезпечити 25 відсотків її продажів за той же період.

Очікується, що серійна версія гучного концепту Imagine by KIA буде представлена в наступному році і на якийсь час займе позицію електричного флагмана марки.

Карлос Лахоз, директор по маркетингу KIA Europe, прокоментував стратегію продукту, сказавши: «Важливо зробити свого роду заяву. Кожному виробнику потрібен автомобіль-ореол, який задає темп всьому, що буде. Ми збираємося запустити 11 електромобілів до 2025 року, і це перша сходинка до того, що нова KIA збирається запропонувати споживачам».