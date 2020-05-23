Toyota готовит новую модель Yaris: детали

Японская компания Toyota работает над созданием новой версии модели Yaris.

Автомобиль Toyota Yaris предлагается на европейском рынке предлагается в виде субкомпактного хэтчбека, на рынках Южной Африки или же в ряде азиатских стран продается совершенно другая модель, в том числе в кузове типа "седан".

Известно, что для этой неевропейской модели автопроизводитель подготовил обновление. Европейская версия автомобиля на модульной архитектуре TNGA была представлена еще прошлой осенью.

Хэтчбек для стран Азии основан на платформе 4 поколения Yaris, которая была представлена в 2013 году.

Согласно новым данным, автомобиль будет иметь новую оптику, фары, а также радиаторную решетку. Фонари будут иметь ту же формы, что и сейчас, однако могут получить усовершенствованную внутреннюю архитектуру.

Под капотом авто находится 1,5-литровый бензиновый агрегат, отдача которого составляет 107 л.с. Данный агрегат сочетается с "механикой" и вариатором.