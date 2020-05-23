Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Столкновения под офисом Медведчука: активистов Нацкорпуса доставили в отделение полиции
Акция под офисом ОПЗЖ: задержаны около 20 активистов
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Руслана готовит фееричный онлайн-концерт ко дню своего рождения
Руслана анонсировала новый онлайн-концерт "Энергия"

Toyota готовит новую модель Yaris: детали

Toyota готовит новую модель Yaris: детали
18:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Японская компания Toyota работает над созданием новой версии модели Yaris.

Автомобиль Toyota Yaris предлагается на европейском рынке предлагается в виде субкомпактного хэтчбека, на рынках Южной Африки или же в ряде азиатских стран продается совершенно другая модель, в том числе в кузове типа "седан".

Известно, что для этой неевропейской модели автопроизводитель подготовил обновление. Европейская версия автомобиля на модульной архитектуре TNGA была представлена еще прошлой осенью.

Хэтчбек для стран Азии основан на платформе 4 поколения Yaris, которая была представлена в 2013 году.

Обновленный Hyundai i30 встал на конвейер

Согласно новым данным, автомобиль будет иметь новую оптику, фары, а также радиаторную решетку. Фонари будут иметь ту же формы, что и сейчас, однако могут получить усовершенствованную внутреннюю архитектуру.

Под капотом авто находится 1,5-литровый бензиновый агрегат, отдача которого составляет 107 л.с. Данный агрегат сочетается с "механикой" и вариатором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Авто, Хетчбэк, Toyota Yaris.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото
05 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 23 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Toyota готовит новую модель Yaris: детали
Toyota готовит новую модель Yaris: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь