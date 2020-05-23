Обновленный Hyundai i30 встал на конвейер

В Чехии запустили производство рестайлингового Hyundai i30.

Завод компании Hyundai, находящийся в чешском Ношовице, имеет производственную мощность, равную 300 тыс. автомобилей в год.

По сути, это предприятие было построено, чтобы заниматься выпуском семейства i30, которое, в первую очередь, предназначено для европейского рынка.

Так, на данном заводе с 2008 года было собрано более 1 млн машин Hyundai i30 трех поколений. И только здесь производят все модификации модели: лифтбэк, хетчбек, универсал и "заряженную" N-версию.

Кроме того, предприятие в Ношовице занимается выпуском кроссоверов Hyundai Tucson и электрокаров Hyundai Kona Electric.

После рестайлинга обновлённая модель Hyundai i30 получила модернизированный дизайн, более широкий список электронных помощников и иную медиасистему. В арсенале автомобиля появился 1,5-литровый атмосферный мотор, который выдаёт 110 лошадиных сил. Также представлена и турбированная версия с 1,5-литровым двигателем T-GDi мощностью 160 л.с.

В качестве опции предлагается и 48-вольтовый стартер-генератор.