Dodge растянули до 6 метров в длину (Фото)

Музей истории офф-роуда Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал в Инстаграм фотографии необычного пикапа под названием Dodge Ram 4500.
Автомобиль отличается наличием удлиненной рамы и бортовой платформы с бассейном.
Колесная база пикапа достигает 5200 миллиметров, внутренняя длина бортовой платформы - 4870 миллиметров. Благодаря удлинению в авто удалось организовать небольшой бассейн.
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Музей принадлежит шейху Хамаду бин Хамдану Аль Нахайяну. Недавно он попал в Книгу рекордов Гиннесса в связи с тем, что имеет наибольший в мире парк авто с системой полного привода.
Как сообщалось ранее, компания Dodge решила "похоронить" кроссоверы Journey и Grand Caravan.