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Dodge растянули до 6 метров в длину (Фото)

Dodge растянули до 6 метров в длину (Фото)
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети показали удлиненный пикап Dodge Ram 4500, в котором поместился небольшой бассейн.

Музей истории офф-роуда Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал в Инстаграм фотографии необычного пикапа под названием Dodge Ram 4500.

Автомобиль отличается наличием удлиненной рамы и бортовой платформы с бассейном.

Колесная база пикапа достигает 5200 миллиметров, внутренняя длина бортовой платформы - 4870 миллиметров. Благодаря удлинению в авто удалось организовать небольшой бассейн.

 
 
 
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Музей принадлежит шейху Хамаду бин Хамдану Аль Нахайяну. Недавно он попал в Книгу рекордов Гиннесса в связи с тем, что имеет наибольший в мире парк авто с системой полного привода.

Как сообщалось ранее, компания Dodge решила "похоронить" кроссоверы Journey и Grand Caravan.

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Все по теме:

Авто, Dodge, Dodge Ram 4500.

Автор:

Телеграф
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