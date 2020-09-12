Dodge растянули до 6 метров в длину (Фото)

В сети показали удлиненный пикап Dodge Ram 4500, в котором поместился небольшой бассейн.

Музей истории офф-роуда Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал в Инстаграм фотографии необычного пикапа под названием Dodge Ram 4500.

Автомобиль отличается наличием удлиненной рамы и бортовой платформы с бассейном.

Колесная база пикапа достигает 5200 миллиметров, внутренняя длина бортовой платформы - 4870 миллиметров. Благодаря удлинению в авто удалось организовать небольшой бассейн.

View this post on Instagram A post shared by Off Road History Museum (@shhamadbinhamdan) on Jul 18, 2020 at 4:21am PDT

Музей принадлежит шейху Хамаду бин Хамдану Аль Нахайяну. Недавно он попал в Книгу рекордов Гиннесса в связи с тем, что имеет наибольший в мире парк авто с системой полного привода.

Как сообщалось ранее, компания Dodge решила "похоронить" кроссоверы Journey и Grand Caravan.