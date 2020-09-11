Nissan показал механику приемника спорткара Nissan Z370 (Видео)

Наследник Nissan 370Z получит не только шестиступенчатую механическую коробку передач, но и ручной стояночный тормоз.

Компания Nissan опубликовала видеотизер нового спорткара, который станет идеологическим преемником модели 370Z. Видеоролик демонстрирует механическую коробку передач, классический ручник и новые детали дизайна будущей новинки.

Официальная премьера новинки запланирована на 15 сентября этого года. Судя по всему, спорткар, идущий на смену 370Z, получит классическую 6-ступенчатую МКПП и обычный механический "ручник". Это означает - драйва по-прежнему будет много.

В видео также можно услышать звук мотора, которым оснастят новый спортивный автомобиль. Предположительно, речь идет о 3,0-литровом двигателе V6 с двумя турбинами, который устанавливают на Infiniti Q60 Red Sport 400, где он развивает 400 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Альтернативой "механике" станет 9-ступенчатый "автомат".

Кроме того, на видео показаны логотип Z на порогах спорткара, диски с пятью сдвоенными спицами и спортивные тормозные суппорта. Также Nissan частично продемонстрировал раздвоенную переднюю оптику и фонари.

Они напоминают фонари культового 300ZX, который компания выпускала 1983 по 2000 год.

Как сообщалось ранее, на автосалоне в Пекине представят несколько новинок компании Nissan.