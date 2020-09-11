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Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)

Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)

Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
В Китае представлен новый серийный электромобиль Ora Good Cat, собранный на одном из предприятий концерна Great Wall.

Good Cat компактен и имеет очень дружелюбный дизайн, который, кажется, вдохновлен европейскими автомобилями, такими как Porsche 911, Volkswagen Beetle и Fiat 500.

По данным китайских СМИ, Good Cat имеет длину 4 235 мм, ширину 1 825 мм, высоту 1 596 мм и колесную базу 2 650 мм.

Спереди Good Cat от Great Wall включает в себя простые круглые фары, а поскольку это электромобиль, у него отсутствует традиционная решетка радиатора, а вместо нее имеется небольшая решетка на нижней части бампера. Электромобиль также оснащен комплектом пятиспицевых колес в стиле ретро.

Ora Good Cat

Задняя часть Good Cat особенно интересна, поскольку вместо традиционных задних фонарей у нее есть световая полоса, встроенная в заднее стекло, а также два тонких горизонтальных фонаря и отражателя на бампере. Кроме того, у основания бампера присутствует фонарь, а в верхней части заднего стекла - стоп-сигнал.

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Что касается интерьера, то он выглядит на удивление премиальным, с цифровым дисплеем перед водителем и дополнительным экраном информационно-развлекательной системы. Кроме того, модель может похвастаться двухспицевым рулевым колесом и стильной сине-белой гаммой оттенков отделки мягкой кожей.

Great Wall

ORA Good Cat приводится в действие одним электродвигателем на передней оси, развивающим 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Сообщается, что автомобиль имеет запас хода в 501 км и поступит на китайский рынок 25 сентября текущего года.

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Great Wall, Авто, Ora Good Cat.

Автор:

Телеграф
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