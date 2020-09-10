Мощный кроссовер: Hyundai Tucson прошел все испытания (Видео)

Корейская компания опубликовала видео, демонстри­рующее процесс финального тестиро­вания кроссовера Hyundai Tucson следующего поколения перед запуском серийного производства.

На дорогах и полигонах в Чехии и Австрии модель проверяли бездорожьем и тяжёлыми прицепами. Офици­альный дебют новинки состоится онлайн и намечен на 15 сентября, сообщает Carscoops.

Несмотря на то, что внешность кроссовера уже практически рассекре­чена, прототипы на видео упакованы в тяжёлый камуфляж. На испыта­тельном полигоне в Татрах Tucson тестировали на способ­ность преодолевать подъёмы и спуски при помощи электронных ассистентов, проверяли поведение подвески на ухабистых дорогах.

В разных сценариях испытывались работа подвески и системы полного привода, а также жёсткость кузова на кручение в ситуации диагонального вывеши­вания с полностью открытыми дверьми. Кроме того, финальную процедуру оценки прошли шумо- и вибро­устой­чивость вседорожника.

В австрийских Альпах модель проверяли на способность буксировать тяжёлые прицепы, но тяговые характери­стики кроссовера пока не озвучены.

Производить Tucson для европейского рынка Hyundai планирует на заводе в Чехии.

Ранее сообщалось, что следующий Hyundai Tucson не имеет с преды­дущим поколением ни одной общей детали. Он получит непривычную для модели внеш­ность и интерьер с вертикально установ­ленным 10,25-дюймовым тачскрином. Hyundai выпустит сразу два варианта кроссовера, отличающихся длиной колёсной базы, для рынков разных регионов планеты.