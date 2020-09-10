Мощный кроссовер: Hyundai Tucson прошел все испытания (Видео)

На дорогах и полигонах в Чехии и Австрии модель проверяли бездорожьем и тяжёлыми прицепами. Официальный дебют новинки состоится онлайн и намечен на 15 сентября, сообщает Carscoops.
Несмотря на то, что внешность кроссовера уже практически рассекречена, прототипы на видео упакованы в тяжёлый камуфляж. На испытательном полигоне в Татрах Tucson тестировали на способность преодолевать подъёмы и спуски при помощи электронных ассистентов, проверяли поведение подвески на ухабистых дорогах.
В разных сценариях испытывались работа подвески и системы полного привода, а также жёсткость кузова на кручение в ситуации диагонального вывешивания с полностью открытыми дверьми. Кроме того, финальную процедуру оценки прошли шумо- и виброустойчивость вседорожника.
В австрийских Альпах модель проверяли на способность буксировать тяжёлые прицепы, но тяговые характеристики кроссовера пока не озвучены.
Производить Tucson для европейского рынка Hyundai планирует на заводе в Чехии.
Ранее сообщалось, что следующий Hyundai Tucson не имеет с предыдущим поколением ни одной общей детали. Он получит непривычную для модели внешность и интерьер с вертикально установленным 10,25-дюймовым тачскрином. Hyundai выпустит сразу два варианта кроссовера, отличающихся длиной колёсной базы, для рынков разных регионов планеты.