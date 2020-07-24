"Очень темный" белый: Hyundai добавил "изюминку" в модель Kona (Фото)

Автомобиль Hyundai Kona получит "очень темную" версию белого цвета.

Анонсировано особое исполнение вседорожника под названием Night Edition: возможно, в Корее тоже случаются "белые ночи".

Информации о новой спецверсии кроссовера пока не так уж много. Как явствует из названия и опубликованных фотографий, основные отличия Kona Night Edition от обычных вседорожников будут заключаться в замене хромированных деталей отделки на затемненные.

Коснется это в первую очередь кузова: скажем, в темном глянце будут выполнены решетка радиатора и некоторые накладки. Кроме того, кроссоверу выделили и набор новых колесных дисков на 18 дюймов, также черного цвета. Весь интерьерный хром вплоть до дверных ручек опять-таки заменят на темные аналоги, но кое-какие блестящие акценты все же сохранятся: упоминаются, скажем, металлические накладки на педали.

Любопытно, что кроссоверу в версии Night Edition выделили три оттенка кузова, включая и тот, который с "ночным" исполнением не очень-то вяжется. Это черный Ultra Black, темно-серый Galactic Gray (на фото) и белоснежный Chalk White. А вот силовой агрегат предусмотрен только один – 175-сильный 1,6-литровый турбомотор в паре с семиступенчатым роботом.

Продажи "темно-белой" Kona компания Hyundai планирует начать в сентябре. Тираж кроссовера будет ограничен, но каким именно количеством, пока не уточняется.