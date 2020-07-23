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Jaguar Land Rover показал бесконтактный сенсорный дисплей

Jaguar Land Rover показал бесконтактный сенсорный дисплей
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Концерн Jaguar Land Rover разработал новую технологию, которая уменьшит распространение бактерий и вирусов, а также сделает управление мультимедиа более интуитивным.

Запатентованная технология "прогнозирующего прикосновения" была разработана совместно с инженерами Кембриджского университета.

Она использует сенсоры для прогнозирования предполагаемой цели пользователя на экране, чтобы водителю не приходилось фактически касаться кнопок.

JLR сообщает, что такая инновация, является частью проекта Destination Zero по улучшению чистоты и безопасности транспортных средст. Таким образом сокращает время использования сенсорного экрана водителя до 50%, в том числе, уменьшая время, в течение которого водители отвлекаются от дороги, и снижая риск аварий.

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В отличие от других систем, основанных на жестах эта система способна на большее, чем просто пролистывание между экранами влево и вправо.

Как сообщают представители JLR, данная технология может быть легко встроена в существующие уже сенсорные экраны. В тоже время о серийном выпуске таких мультимедийных систем информации пока нет.

Напомним, компания Kia опубликовала тизерный видеоролик с серийным кроссовером Sonet, который будет стоить дешевле Seltos.

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Технологии, Авто, Jaguar-Land Rover.

Автор:

Телеграф
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