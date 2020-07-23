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Lexus выпустит кроссовер NX 300h F Sport в версии Black Line

Lexus выпустит кроссовер NX 300h F Sport в версии Black Line
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Модель Lexus NX уже давно считается устаревшей. Теперь же в автоконцерне заявили о выпуске гибридной версии под названием NX 300h F Sport.

Японская марка представила специальное исполнение Black Line, которая является самым востребованным обновлением и дополнением среди покупателей.

Новинка доступна в линейке Lexus NX, будет производиться в совершенно новой цветовой гамме Grecian Water, а также в цветовой гамме Ultra White и Obsidian. Автомобиль получил максимальное оснащение:

  • полноприводную систему

  • подогрев

  • вентиляцию сидений,

  • электропривод задней двери с датчиком удара.

Компания Lexus готова добавить набор багажа Zero Halliburton для нового NX 300h F Sport Black Line Special Edition. Соответственный набор призван соответствовать авто, с несколькими отличительными чертами, а именно:

  • хромированный логотип с лазерной гравировкой,

  • тематическая внутренняя облицовка решетки радиатора.

Компания Kia показала свой самый доступный серийный кроссовер (Видео)

Отметим, что производство нового автомобиля будет ограничено всего 1000 экземплярами, а его производство начнется в течение следующих трех месяцев.

Как сообщалось ранее, американская компания Jeep представила новые гибридные внедорожники Renegade 4xe и Compass 4xe.

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Автомобили, Lexus, Авто, Новинки авто.

Автор:

Телеграф
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