Lexus выпустит кроссовер NX 300h F Sport в версии Black Line

Японская марка представила специальное исполнение Black Line, которая является самым востребованным обновлением и дополнением среди покупателей.
Новинка доступна в линейке Lexus NX, будет производиться в совершенно новой цветовой гамме Grecian Water, а также в цветовой гамме Ultra White и Obsidian. Автомобиль получил максимальное оснащение:
полноприводную систему
подогрев
вентиляцию сидений,
электропривод задней двери с датчиком удара.
Компания Lexus готова добавить набор багажа Zero Halliburton для нового NX 300h F Sport Black Line Special Edition. Соответственный набор призван соответствовать авто, с несколькими отличительными чертами, а именно:
хромированный логотип с лазерной гравировкой,
тематическая внутренняя облицовка решетки радиатора.
Отметим, что производство нового автомобиля будет ограничено всего 1000 экземплярами, а его производство начнется в течение следующих трех месяцев.
Как сообщалось ранее, американская компания Jeep представила новые гибридные внедорожники Renegade 4xe и Compass 4xe.