Jeep показал два новых гибридных автомобиля

Американская компания Jeep представила новые гибридные внедорожники Renegade 4xe и Compass 4xe.

Компания Jeep представила гибридные версии двух внедорожников Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети.

Новые автомобили приводятся в движение гибридными силовыми установками мощностью 190 или 240 л.с..

Известно, что питается данная установка от аккумуляторной батареи емкостью 11,4 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 50 км. Зарядить аккумулятор для дальнейшей езды на электротяге станет возможным за 2 часа.

Внешне отличить оба внедорожника можно по эмблеме компании синего цвета и установленным разъемом для зарядки аккумуляторной батареи на левой стороне в задней части автомобилей.

В салоне автомобилей появились 7-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Отмечается, что новые автомобили станут первыми подключаемыми гибридными моделями американской марки, которые будут продаваться на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, китайская автомобилестроительная компания Chery начала реализовывать большие и люксовые паркетники под названием Jetour X95 Pro. Новинка продается в шести комплектациях.