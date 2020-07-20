Роскошный кроссовер Chery Jetour X95 Pro вышел в продажу

Кроссовер Jetour X95 Pro призванный оказаться наиболее габаритным паркетником популярной марки. Длина кроссовера составляет 4 875 мм, а расстояние между осями достигает внушительных 2 855 мм.
Новая модель Chery Jetour X95 Pro получилась растянутее на 57 мм (4 875 мм) и получила от создателей удлиненную базу колес в 2 855 мм.
Из экстерьера отметим выразительную лицевую часть - в первую очередь в глаза бросаются массивная решетка радиатора с большим количеством ячеек, а также оптика на светодиодах. X95 Pro получил классический силуэт с пологой крышей. В задней части отметим фонари треугольной формы и повторитель стоп-сигнала на спойлере багажной двери.
Стоит отметить, что под новым брендом Jetour выпускаются премиальные автомобили с богатым оснащением.
Как сообщалось ранее, китайская компания Chery опубликовала официальные фотографии электрического кроссовера S61, базируется на перспективной алюминиевой платформе LFS.