Роскошный кроссовер Chery Jetour X95 Pro вышел в продажу

В понедельник, 20 июля, китайская автомобилестроительная компания Chery начала реализовывать большие и люксовые паркетники под названием Jetour X95 Pro. Новинка продается в шести комплектациях.

Кроссовер Jetour X95 Pro призванный оказаться наиболее габаритным паркетником популярной марки. Длина кроссовера составляет 4 875 мм, а расстояние между осями достигает внушительных 2 855 мм.

Новая модель Chery Jetour X95 Pro получилась растянутее на 57 мм (4 875 мм) и получила от создателей удлиненную базу колес в 2 855 мм.

Из экстерьера отметим выразительную лицевую часть - в первую очередь в глаза бросаются массивная решетка радиатора с большим количеством ячеек, а также оптика на светодиодах. X95 Pro получил классический силуэт с пологой крышей. В задней части отметим фонари треугольной формы и повторитель стоп-сигнала на спойлере багажной двери.

Стоит отметить, что под новым брендом Jetour выпускаются премиальные автомобили с богатым оснащением.

Как сообщалось ранее, китайская компания Chery опубликовала официальные фотографии электрического кроссовера S61, базируется на перспективной алюминиевой платформе LFS.