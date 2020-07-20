Представлена "очень черная" версия Kia Sportage

Компания Kia собирается поднять спрос на кроссоверы Sportage с помощью "очень чёрной" вариации Nightfall Edition.

Новый декоративный пакет будет предлагаться для Sportage 2021 модельного года для североамериканского авторынка в некоторых модификациях.

По сообщениям инсайдеров, ожидания отличий от стандартных Sportage сведутся к замене хромированных деталей на чёрные глянцевые, установке иных затемнённых логотипов.

Известно, что первый вариант Nightfall Edition получил полноразмерный вседорожник Telluride — стайлинг-пакет предлагается для авто в средних комплектациях.

Может быть, компания все-таки решит совместит расширение линейки североамериканских Sportage с локальным обновлением, которое приурочено к 2021 году. Судя по всему доработана мультимедиасистема и навигация, может стать более широким списком стандартных опций и пересмотрено оснащение.