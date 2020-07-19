Электрокар Hyundai Kona Electric продолжает пользоваться большим спросом

С момента дебюта прошло чуть более двух лет, а за этот период Kona Electric разошелся свыше 100 тыс. экземпляров по всему миру. О продажах своего электрического кроссоверам сообщила корейская компания Hyundai.

Выбор в пользу электрического кроссовера Hyundai Kona, старт мировых продаж которого состоялся весной 2018 года и продолжился по июль текущего года в рамках мирового авторынка, сделали 100 тысяч покупателей по всему миру. 75% от общего объема реализации модели находятся за пределами рынка Южной Кореи.

Востребованность электрокроссовера крайне важна для корейского автопроизводителя, ведь в планах компании воплотить в жизнь экологически чистую мобильность - в этом и заключается направленность развития бренда.

По прогнозам, к 2025 компания Hyundai будет продавать около 560 тысяч аккумуляторных электрокаров в дополнение к моделям, которые работают сейчас на водородном топливе.

Hyundai Kona Electric оснащен аккумуляторной батареей на 39,2 или 64 кВтч, благодаря которой, южнокорейский кроссовер сможет преодолеть путь в 300 или 470 км соответственно. Под капотом находится электромотор на 136 или 204 л.с. Автомобиль получил только передний привод.

Kona Electric очень популярен в Европе. В Германии стоимость Hyundai Kona Electric составляет 33 971 евро, что в переводе на украинские деньги составляет больше 1 миллиона грн.