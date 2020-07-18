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Nissan Magnite: раскрыт новый дешевый и маленький кроссовер (Фото)

Nissan Magnite: раскрыт новый дешевый и маленький кроссовер (Фото)
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Nissan представила бюджетный и компактный кроссовер Magnite, который пока находится в статусе концептуального прототипа. Основным рынком для кросса станет Индия.

Серийная версия паркетника B-класса дебютирует уже в этом году.

Изначально кроссовер должен был быть представлен под бюджетным брендом Datsun, но тогда он не оправдал ожидания производителя. Поэтому кроссовер получил эмблему Nissan.

Стоит отметить, что название нового SUV производитель выбрал не случайно. Оно образовано от magnetic (магнетизм) - привлекательный дизайн и ignite (воспламенение) - новая веха в развитии.

Nissan Magnite

Фото twitter.com/DtmNissan

"Передовые технологии автомобиля знаменуют переломный момент в сегменте кроссоверов длиной до четырех метров", - заявил управляющий директор Nissan Motor India Ракеш Шривастава.

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Известно, Nissan Magnite построен на платформе CMF-A+. Моторную гамму для него составят из литрового трехцилиндрового атмосферника на 72 л.с. и турбированной версии этого же мотора, развивающей 100 л.с. в паре с механикой либо вариатором. Длина кроссовера не превышает четырех метров. Такие небольшие автомобили на индийском рынке пользуются большим спросом.

Также будет доступна турбированная версия мощностью 95 л.с. в сочетании с МКПП или вариатором.

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Все по теме:

Nissan, Авто, Кроссовер, Nissan Magnite.

Автор:

Телеграф
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