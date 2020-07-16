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Chery S61: компания презентовала свой новый электрокроссовер (Фото)

Chery S61: компания презентовала свой новый электрокроссовер (Фото)
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Китайская компания Chery опубликовала официальные фотографии электрического кроссовера S61, базируется на перспективной алюминиевой платформе LFS.

Длина новинки составляет 4630 мм, ширина - 1920 мм, а высота - 1650 мм, при этом размер колёсной базы достигает 2630 мм.

Новый Chery S61 оснастили светодиодными фарами и 20-дюймовыми колёсными дисками.

Салон укомплектовали жидкокристаллической панелью, которая состоит из двух 12,3-дюймовых дисплеев: первый из них - это приборная панель, а второй - медиасистема. Также кроссовер обладает кнопкой запуска мотора и селектором трансмиссии в стилистике автомобилей Audi.

Chery S61

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В списке оснащения нового Chery S61 можно найти беспилотный комплекс ADAS, автоматический парковщик, сеть стандарта 5G, систему распознавания лиц и технологию обновления ПО "по воздуху".

Chery

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О силовом агрегате Chery S61 пока ничего не сообщается, но согласно патентам для кроссовера приготовили два электродвигателя производительностью 163 и 177 л.с., поэтому наряду с заднеприводной версией может появиться и полноприводный вариант.

Салон Chery S61

Судя по шильдику на багажнике, товарное название кроссовера изменят на eQ5. Продажи новинки планируется начать в третьем квартале этого года.

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Все по теме:

Chery, Авто, Кроссовер, Электрокар.

Автор:

Телеграф
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