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В сети появились патентные изображения электрического Renault Spring (Фото)

В сети появились патентные изображения электрического Renault Spring (Фото)
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Нидерландское издание Auto Week опубликовало патентные изображения серийного электрического хетчбэка Renault Spring. Отмечается, что бюджетная версия кросса будет выпускаться пол логотипом марки Dacia, которая входит в компанию Renault.

Новый электрический хетчбэк получит название Spring и будет продаваться на рынке Европы. Дебют нового электромобиля должен состояться уже в этом году.

Отметим, что серийная версия Dacia Spring будет базироваться на ранее представленном одноимённом концепте, премьера которого состоялась в марте нынешнего года.

Товарный вариант, в отличие от шоу-кара, получит более упрощённую конфигурацию оптики, а также лишится защитной серебристой накладки на бампере.

Renault Spring

Длина будущего Dacia Spring составит 3,7 метра, его запас хода на одной подзарядке будет достигать 200 км по циклу WLTP. Другие технические характеристики электрокара пока не называются. Но учитывая, что новый Spring является копией пятиместной модели Renault K-ZE для рынка Китая, то и силовая установка ему может достаться от "собрата".

Хетчбэк Renault Spring

Так, на китайском рынке электромобиль Renault K-ZE предлагается с 45-сильным электродвигателем, который расположен на передней оси. В оснащении машины находится аккумулятор ёмкостью 26,8 кВт⋅ч, который заряжается на 100% за четыре часа.

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Продажи нового Dacia Spring должны стартовать на европейском рынке в 2021 году.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 29 июня, появились новые фотографии, на которых можно взглянуть на салон нового кроссовера Renault Kiger. Компания раскрыла снимки до официальной премьеры.

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Все по теме:

Renault, Авто, Dacia, Кроссовер, Электрокар, Renault Spring.

Автор:

Телеграф
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