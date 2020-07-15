В Kia рассказали, когда ждать новинку Sonet

Дебют кроссовера Kia Sonet планируется на август 2020 года.

В начале февраля 2020 года компактный кроссовер Kia Sonet дебютировал на индийском автосалоне виде концепт-кара, а теперь компания пригласила местные СМИ на онлайн-презентацию товарной версии, которую покажет 7 августа.

Приглашение сопровождает тизер, на котором изображен тот же концепт, но со значком GT Line на радиаторной решетке.

Впрочем, ожидается, серийный вариант в целом сохранит облик шоу-кара, за исключением некотрых деталей.

Ближайшим родственником Sonet является Hyundai Venue, однако в плане стилистики дизайнеры постарались максимально развести модели. Так, кроссовер KIA получил более "традиционные" фары, фирменную радиаторную решетку и задние фонари, объединенные красной планкой.

Характеристики концепт-кара до сих пор озвучены не были, но в качестве примера опять же можно использовать Venue. Как и у индийского варианта кроссовера Hyundai, длина Sonet наверняка не превышает четырех метров, что обеспечит его невысокую стоимость за счет налоговых льгот.

Ожидается, что моторную гамму Kia Sonet также разделит с родственником от Hyundai. По мнению экспертов, общими у моделей будут бензиновые четырехцилиндровый Kappa 1.2 на 83 л.с. и "турботройка" 1.0 T-GDI мощностью 120 л.с. А вот дизельный двигатель 1.5 CRDi с отдачей в 115 л.с., вероятно, достанется Sonet от локального Kia Seltos.

В качестве трансмиссии кроссовер может использовать как 5-ступенчатую "механику" от Venue, так и 6-скоростные механическую или автоматическую коробки передач от локального "брата". Привод исключительно передний.

Информация о ценах появится ближе к моменту запуска кроссовера, но разумно будет предположить, что KIA Sonet окажется дешевле Seltos и чуть дороже Venue.

Сборку новичка наладят на индийском заводе KIA, продажи начнутся уже в сентябре. Sonet должен выйти за пределы индийского рынка и, возможно, ограничится географией Азиатско-Тихоокеанского региона.