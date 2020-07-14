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Премиальный кроссовер Exeed VX официально представлен

Премиальный кроссовер Exeed VX официально представлен
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Китайская компания показала новинку – флагман модельного ряда. Даже стали известны технические подробности.

Премиальный китайский паркетник полностью отвечает современным тенденциям. Новинка удостоилась просторного салона на 7 мест.

Сразу Chery решили пройтись по габаритам: 4970х1805х1940 мм с колесной базой в 2900 мм. Такие габариты позволили непросто разместить 7 мест в салоне, обеспечив максимальный уровень комфорта в салоне. В интерьере акцент сделан на два больших дисплея: приборка и мультимедиа. 

Диагональ экранов будет одинакова – 12,3 дюйма. Селектор трансмиссии выполнен очень компактно в угоду современности. Блок управления климатической установкой сенсорный и перешел от флагмана Tiggo 8. Бренд Chery намерен комплектовать им большинство своих автомобилей. Порадует наличие продвинутого кругового обзора с трехмерной проекцией автомобиля на дисплее мультимедиа.

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Список оснащения Exeed VX пополнят панорамная крыша, система адаптивного круиз-контроля и даже ассистент парковки.

Для начала свои силы Exeed VX опробует в Поднебесной. Для местного рынка SUV сертифицирован с турбодвижком 1,6 на 197 сил. Сочетается он с 7-диапазоным роботом и передним приводом. Позднее к товарной кампании подключится версия с двухлитровым мотором на 254 силы. В этой версии будет предложен и полный привод.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Exeed VX.

Автор:

Телеграф
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