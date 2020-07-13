Внедорожник SRT Trackhawk поборолся с Lamborghini Urus: кто круче (Видео)

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance провело дрэг-рейсинг битву между Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk и Lamborghini Urus. Оба авто­мобиля были полностью стоковыми.

В первом заезде Jeep продемонстриро­вал мощный рывок с места, но соперник настиг и опередил его ближе к концу 402-метро­вого отрезка. Во втором раунде Lamborghini держался впереди с самого старта.

Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk оснащен компрес­сорным двигателем V8 Hemi объёмом 6,2 л — такой же агрегат ставится на масл-кары Dodge Challenger SRT Hellcat и Dodge Charger SRT Hellcat. Отдача в 717 л.с. и 875 Нм делает его самым мощным серийным внедорож­ником в мире.

По данным производителя, SRT Trackhawk ускоряется с места до 97 км/ч за 3,5 секунды и проезжает четверть мили с места за 11,6 секунды, показывая на финише 187 км/ч.

В арсенале Lamborghini Urus — 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбо­нагнета­телями, развивающий 650 л.с. и 850 Нм. Компания называет его быстрейшим SUV в мире, аргумен­тируя своё заявление динамикой. До 100 км/ч Urus разгоняется за 3,6 секунды, а до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Максимальная скорость — 305 км/ч.

Ателье Hennessey Performance предлагает для Trackhawk экстремальный апгрейд двигателя HPE1000, позволя­ющий увеличить отдачу до 1026 л.с. и 1314 Нм. В этом случае супер­кроссовер способен ускоряться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 2,6 секунды, а также демон­стрировать 10,2 секунды и 214 км/ч на заезде в четверть мили.