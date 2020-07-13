Внедорожник SRT Trackhawk поборолся с Lamborghini Urus: кто круче (Видео)

В первом заезде Jeep продемонстрировал мощный рывок с места, но соперник настиг и опередил его ближе к концу 402-метрового отрезка. Во втором раунде Lamborghini держался впереди с самого старта.
Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk оснащен компрессорным двигателем V8 Hemi объёмом 6,2 л — такой же агрегат ставится на масл-кары Dodge Challenger SRT Hellcat и Dodge Charger SRT Hellcat. Отдача в 717 л.с. и 875 Нм делает его самым мощным серийным внедорожником в мире.
По данным производителя, SRT Trackhawk ускоряется с места до 97 км/ч за 3,5 секунды и проезжает четверть мили с места за 11,6 секунды, показывая на финише 187 км/ч.
В арсенале Lamborghini Urus — 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбонагнетателями, развивающий 650 л.с. и 850 Нм. Компания называет его быстрейшим SUV в мире, аргументируя своё заявление динамикой. До 100 км/ч Urus разгоняется за 3,6 секунды, а до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Максимальная скорость — 305 км/ч.
Ателье Hennessey Performance предлагает для Trackhawk экстремальный апгрейд двигателя HPE1000, позволяющий увеличить отдачу до 1026 л.с. и 1314 Нм. В этом случае суперкроссовер способен ускоряться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 2,6 секунды, а также демонстрировать 10,2 секунды и 214 км/ч на заезде в четверть мили.