Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, чума, непогода в Украине, протесты в РФ и другое
Главные события недели
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе
Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе

Суперкар Ford GT получит новую палитру цветов

Суперкар Ford GT получит новую палитру цветов
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Эту фордовскую модель называют одной из самых эффектных и стильных среди всего модельного ряда марки.

Компания Ford подготовила новый графический пакет для 660-сильного суперкара Ford GT 2021.

Теперь же автопроизводитель добавил ему красок с помощью новых цветовых схем: всего их три, и все они были рассекречены в официальном twitter-аккаунте Ford.

Это Ford GT в насыщенном красном оттенке, более темном, чем актуальный для Ford GT цвет Liquid Red. А также суперкары в синей и белой "ливрее". Эти два цвета тоже отличаются от доступных сегодня Liquid Blue и Frozen White. 

В Сети появился тизер на внедорожник Jeep Wrangler поколения JL

Новое оформление также подразумевает контраст на корпусах наружных зеркал, боковых воздухозаборниках мотора и прочее.

Напомним, испанская фирма Hispano Suiza в воскресенье, 12 июля, сообщила, что построит уникальный Carmen для знаменитого коллекционера Майкл Фукс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Ford GT.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек
Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек
Итоги 12 июля: коронавирус, протесты в России и бубонная чума в Монголии
Вечерний дайджест: главные события 12 июля
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь