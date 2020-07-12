Суперкар Ford GT получит новую палитру цветов

Эту фордовскую модель называют одной из самых эффектных и стильных среди всего модельного ряда марки.

Компания Ford подготовила новый графический пакет для 660-сильного суперкара Ford GT 2021.

Теперь же автопроизводитель добавил ему красок с помощью новых цветовых схем: всего их три, и все они были рассекречены в официальном twitter-аккаунте Ford.

Это Ford GT в насыщенном красном оттенке, более темном, чем актуальный для Ford GT цвет Liquid Red. А также суперкары в синей и белой "ливрее". Эти два цвета тоже отличаются от доступных сегодня Liquid Blue и Frozen White.

Новое оформление также подразумевает контраст на корпусах наружных зеркал, боковых воздухозаборниках мотора и прочее.

Напомним, испанская фирма Hispano Suiza в воскресенье, 12 июля, сообщила, что построит уникальный Carmen для знаменитого коллекционера Майкл Фукс.