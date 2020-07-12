В Сети появился тизер на внедорожник Jeep Wrangler поколения JL

Новый Jeep Wrangler поколения JL можно назвать фантастическим внедорожником. Известно, что одна из комплектаций новинки получит мощный двигатель Hemi V8.

Пресс-служба Jeep опубликовал фотографию внедорожника Wrangler с внушительным капотом и значком 392 - тизер появился на официальной странице компании в Facebook.

В течение десятилетий фанаты Jeep мечтали о том, чтобы бренд предлагал двигатель V8 для внедорожника Wrangler, но кажется, что ожидание, наконец, закончилось.

Этот тизер-пост от Jeep демонстрирует очень эффектный дизайн внедорожника.

Мощный двигатель HEMI V8, упомянутый в сообщении Jeep на Facebook, устанавливается в нескольких моделях Dodge, включая Charger Scat Pack и Challenger Scat Pack.

Находясь под капотом седана Dodge Charger, мощный 6,4-литровый Hemi V8 выдает 485 лошадиных сил (644 нм), что намного больше, чем любой мотор, предлагаемый в настоящее время для Jeep Wrangler.

Мотор работает с 8-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической коробкой передач и может разгонять Dodge Charger весом 2 450 кг до первой "сотни" всего за 4,5 секунды.