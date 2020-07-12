Hispano Suiza выпустит уникальный Carmen для частного коллекционера

Испанская фирма Hispano Suiza в воскресенье, 12 июля, сообщила, что построит уникальный Carmen для знаменитого коллекционера Майкл Фукс.

Стоит отметить, что знаменитый коллекционер Майкл Фукс известен тем, что заказывает люксовые автомобили, окрашенные в оттенок, который для коллекционера разработали Rolls-Royce и McLaren, под названием Fux Fuchsia.

Выпуск эксклюзивного Carmen подтвердил и сам Фукс, и испанская компания в своих социальных сетях. Как заявил Фукс, он должен получить персонализированную модель в марте следующего года.

В свою очередь, Hispano Suiza написал в Facebook: "Мы рады анонсировать уникальный заказ Майкла Фукса – Carmen".

Как можно заметить по снимкам, оттенок кузова Fux Fuchsia контрастирует с бронзовыми акцентами на радиаторной решётке, колёсах, боковых зеркалах и дверях. В салоне Carmen также использован оригинальный оттенок на руле, дверных панелях, напольных ковриках и других элементах.

Кроме того, здесь присутствует бронзовый цвет на таких деталях, как центральная контроль и приборная панель.