Cadillac готовит электрокар Lyriq: чем интересна новинка

Производители автомобильного концерна Cadillac рассказали о полностью электрифицированном автомобиле, получившем название Lyriq.

Те, кто знает свою автомобильную историю, должны быть знакомы с Cadillac.

С тех пор, как производитель автомобилей класса люкс зарекомендовал себя в отрасли в начале 1900-х годов, в его модельной линейки было очень много различных названий.

Тем не менее, наступление нового тысячелетия ознаменовало переход Cadillac к буквенно-цифровой номенклатуре, что сопровождалось философией дизайна марки - "Искусство и наука".

Спустя два десятилетия автопроизводитель из Уоррена решил снова называть свои автомобили настоящими именами, и первым станет электрокар Cadillac Lyriq. Lyriq также сигнализирует о переходе бренда на электрификацию.

Кроссовер EV, который дебютирует 6 августа, адаптирует модульную платформу своей материнской компании для электромобилей, которая поддерживает емкость аккумулятора от 50 киловатт-часов до 200 кВт-ч.

Однако, помимо специфики, возвращение Cadillac к тому, чтобы давать своим автомобилям настоящие имена, является сознательным усилием - по крайней мере, по мнению Фила Даучи, главы компании по стратегии глобального бренда.

В эксклюзивном интервью с GM Authority, он отметил, что Lyriq является частью новой структуры именования Cadillac, которая включает в себя окончание имен на "iq", которые эффективно заменяют CT и XT. Это также будет сигнализировать о большом переходе Cadillac к электрификации.

Даучи также сказал, что новая структура имен "сигнализирует о том, что Cadillac выводит на рынок другой тип транспортного средства, который работает совместно с человеком, природой и машиной".

Еще одна причина для названия Lyriq была в том, что Cadillac является наиболее упоминаемым брендом в песнях, по словам Даучи.

После Lyriq Cadillac также собирается представить еще одну новинку - Celestiq – это полноразмерный роскошный седан, который обязательно станет флагманом бренда.