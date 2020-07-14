Уже готов? Nissan анонсировал новый кроссовер Magnite (Фото)

Японский автопроизводитель Nissan определился с датой дебюта своего нового кроссовера Magnite.

В одной из публикаций в социальной сети Twitter было анонсировано, что официальная премьера автомобиля состоится 16 июля нынешнего года.

Напомним, что не так давно в Nissan говорили о возможности изменения срока дебюта и начала производства на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Во время презентации будет продемонстрирован концепт-кар, однако близкие к Nissan источники уверяют, что серийная версия будет практически полностью его повторять.

Nissan Magnite разработан специально для индийского авторынка – для получения специальных налоговых льгот автомобиль получил длину около 4 метров. В основе нового кроссе лежит платформа CMF-A, которая известна по Renault Triber, Renault Kwid и Datsun redi-GO.

Автомобиль получить не очень мощные силовые установки – связано это с желанием сделать модель бюджетной, а также необходимостью уложиться в экологические нормы по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Базовым станет 1,0-литровый двигатель с отдачей 72 л.с., а более мощная версия получит 1,0-литровый турбомотор, способный выдавать 95 л.с.

Сочетаться силовая установка будет с 5МКПП или вариатором в зависимости от комплектации. По предварительным данным, до дилеров Nissan Magnite доберется в начале 2021 года.