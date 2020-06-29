Раскрыли до официальной премьеры: в сети показали экстерьер Renault Kiger (Фото)

В понедельник, 29 июня, появились новые фотографии, на которых можно взглянуть в салон нового кросса. Ранее на фото можно было увидеть только салон автомобиля.

Французская компания Renault готовит к выходу на рынок новый недорогой и компактный кроссовер под названием Kiger. Официальная премьера еще не состоялась, однако некоторые подробности уже известны.

Несмотря на бюджетное позиционирование модели, она получила современную мультимедийную систему с большим тачскрином.

Правда пока неизвестно, будет ли она доступна уже в базовой версии или только в топовой комплектации. Рулевое колесо автомобиль перенял от "старшей" модели Renault Triber. Руль стал мультифункциональным - на нем можно найти большое количество кнопок для управления системами авто.

В экстерьере автомобиля главным образом стоит отметить лицевую часть, которая поражает формой головной оптики, а также ходовыми огнями на светодиодах, перешедшими от концепт-кара Renault Symbioz.

В качестве силовой установки на безальтернативной основе будет использоваться 1,0-литровый турбомотор с отдачей 95 л.с. Работает он в тандеме с 5МКПП и системой переднего привода. Выход автомобиля на рынок запланирован на октябрь 2020 года.