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К 2024 году появится новый Volkswagen ID 3 R

К 2024 году появится новый Volkswagen ID 3 R
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Электрический хэтч является детищем немецкого подразделения R Performance. Он призван укрепить связь между успешным рекордным прототипом ID R и новой линейкой легковых автомобилей Volkswagen.

Руководители Volkswagen близки к тому, чтобы подписать планы на горячую R-версию электрического хэтчбека ID 3 и согласно некоторым источникам, новинка появится в 2024 году.

Руководитель разработки Volkswagen Фрэнк Уэлш заявил, что ID 3 R - это "то, на что мы смотрим. Мне нравится идея, но мы должны решить, готов ли рынок принять такую модель".

По словам Уэлша, модель R будет на вершине линейки ID 3 и может быть единственным вариантом с чистой производительностью. Запланированная новинка Volkswagen с электрическими характеристиками GTX не будет базироваться на ID 3, поскольку он предназначен для автомобилей с двухмоторным полным приводом. "Заряженный" хэтч предложат только с задним приводом с одним двигателем.

"ID 3 может принимать полный привод, хотя вряд ли получит его во время первого поколения", - сказал Уэлш Autocar. "Варианта GTX не будет, но нам еще предстоит определиться с вариантом R с задним приводом". В прошлом году Уэлш сказал, что такой машине "понадобится мощный двигатель и полный привод".

Самая мощная из версий ID 3 предлагает 201 л.с., хотя запланированная модель R, как ожидается, будет иметь не менее 300 л.с. Однако производительность, необходимая для ID 3 R, могла бы стать возможной благодаря вероятному развитию технологии EV к 2024 году.

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Глава подразделения R Performance Йост Капито недавно сказал, что он работает с автоспортом Volkswagen, чтобы посмотреть, какие технологии из аккумуляторов, используемых в ID R, могут быть применены к дорожным автомобилям.

Также продвигается работа над небольшим автомобилем "ID Entry", который будет называться ID 1. Будучи преемником Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric и Skoda Citigo-e iV, он должен поступить в производство к 2023 году.

Кроме того в стадии разработки, но еще без официального подтверждения, является серийная версия секретного ID Ruggdzz. Считается, что он будет конкурировать с Mercedes-Benz EQB и имеет жесткие стилистические подсказки.

Источники предполагают, что модель ID Ruggdzz будет иметь двухмоторную полноприводную трансмиссию и появится в 2023 году.

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Автомобили, Авто, Volkswagen ID 3 R.

Автор:

Телеграф
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