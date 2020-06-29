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Lamborghini Countach экс-чемпиона Формулы-1 выставлен на продажу

Lamborghini Countach экс-чемпиона Формулы-1 выставлен на продажу
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Автомобиль может похвастаться идеальным техническим состоянием, а также первозданным дизайном: интерьер и экстерьер здесь выглядят, как и 35 лет назад. Единственная неоригинальная деталь – салонные коврики.

В Италии продается Lamborghini Countach, принадлежавший чемпиону Формулы-1 сезона 1982 года Кеке Росбергу.

Этот суперкар сошел с конвейера в 1985-ом и за все эти годы сменил только двух владельцев.

Пробег авто, несмотря на такой солидный возраст, составляет всего 14 000 километров. При этом состояние авто можно назвать идеальным.

Известно, что экс-чемпион Формулы-1 купил суперкар весной 1985-го: ему достался усовершенствованный Countach с четырьмя клапанами на цилиндр — LP5000 Quattrovalvole.

Такие авто можно было узнать по кевларовым панелям кузова, а также иному расположению карбюраторов. В движение такой суперкар приводил 454-сильный атмосферный V12 на 5,2 литра, сочетающийся с 5МКПП. Тираж таких суперкаров ограничили на отметке в 610 машин.

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Еще одна особенность Lamborghini Countach Кеке Росберга - цветовая палитра. Это кузов в оттенке слоновая кость и бежевый кожаный салон. О принадлежности суперкара титулованному гонщику напоминает особая табличка.

Что касается стоимости "звездного" суперкара, то компания Top Marques собирается продать его за 636 900 евро.

Это почти в два раза больше, чем просят за обычные Countach, у которых не было таких известных хозяев. Нынешний владелец суперкара приобрел его у автогонщика за еще большую сумму – 920 000 евро.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Продажи авто.

Автор:

Телеграф
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