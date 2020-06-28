Aston Martin и Brough Superior тестируют новый спортивный байк (Видео)

Aston Martin и британская мотоциклетная марка Brough Superior объявили о том, что их совместное творение, спортбайк AMB 001, начал комплексную программу испытаний.

Тестовый мул вышел на трассу По-Арно во Франции для испытаний шасси. Параллельно с этим идут стендовые испытания двигателей. Мотоцикл должен попасть в производство уже осенью 2020 года.

Технические особенности пока раскрыты по минимуму. Известно, что AMB 001 имеет оригинальную алюминиевую раму, хребет которой "прошивает" карбоновый бак и сиденье.

Двигатель - турбированный V-twin с компактным интеркулером, развивающий 180 л.с. Aston Martin вложил в проект знания по постройке спорткаров, а Brough Superior привнесли чисто мотоциклетные технологии.

Brough Superior - это британская марка, производившая мотоциклы и автомобили, она вела историю от 1919 года, просуществовала до 1940-го и была возрождена несколько лет назад. Сейчас в модельном ряду уже три серийных мотоцикла, а AMB 001 заявлен как четвертый. Вероятнее всего, именно под брендом Brough Superior байк будет производиться, а для Aston Martin станет своеобразной имиджевой моделью.

Судя по всему, уделом мотоцикла станут гонки - сообщается, что он "создан для гоночной трассы".

В любом случае, AMB 001 будет коллекционной редкостью - завод Brough Superior в Тулузе (Франция) выпустит всего 100 экземпляров по цене 108 000 евро каждый. Первые клиенты получат мотоциклы в конце 2020 года.