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Aston Martin V12 Zagato Coupe 2012 года выставили на продажу (Фото)

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Aston Martin V12 Zagato Coupe 2012 года выставили на продажу (Фото)
16:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Уникальный Aston Martin V12 Zagato Coupe был выпущен в 2012 году лимитированной партией.

Компания Bell Sport & Classic выставила на продажу уникальную модель Aston Martin V12 Zagato Coupe 2012 года выпуска.

Табличка двигателя говорит о том, что автомобиль № 2 из 2, но на самом деле это один из них. В то время как первый из двух опытных образцов был изготовлен с использованием алюминиевого профиля, углеродного волокна для кузова, этот пример был полностью изготовлен из алюминия.

Два пред-профессиональных автомобиля использовались на мероприятиях марки и объехали весь мир.

В общей сложности было выпущено более 60 автомобилей Aston Martin V12 Zagato Coupe. Он был представлен на Конкорсо д'Элеганза Вилла д'Эсте в 2011 году в честь 50-летия DB4GT Zagato.

Под капотом у него есть V12, который первоначально производил 510 лошадиных сил. Он имеет несколько типичных характеристик стиля Zagato, таких как особенная крыша, широко открытая решетка радиатора, короткие свесы кузова и круглые задние фонари. Продаваемый экземпляр имеет правостороннее управление и механическую коробку передач.

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Несмотря на его статус в качестве опытного автомобиля, он был в собственности и раньше. Aston Martin владел автомобилем до 2016 года, когда Zagato собирался стать владельцем своей собственной коллекции, но "особенный клиент Aston Martin" выкупил машину у производителей.

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Aston Martin, Aston Martin V12 Zagato Coupe, Bell Sport &amp; Classic.

Автор:

Телеграф
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