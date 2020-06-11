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До 2021 года ждать не будут: Porsche готовит премьеру Taycan раньше

До 2021 года ждать не будут: Porsche готовит премьеру Taycan раньше
18:48 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter
В сети появилась информация, что универсал Taycan EV официально дебютирует к концу года.

Компания Porsche готовится к досрочным поставкам новой электрической модели Taycan Cross Turismo, и, видимо, не будет ждать 2021 года для премьеры.

Как показывают шпионские фотографии, Taycan Cross Turismo объединит базовую форму концепта Mission E Cross Turismo с кузовом серийного седана Taycan. Таким образом, некоторые элементы концептуального автомобиля, такие как установленные на капоте противотуманные фары, останутся концептом.

Тем не менее, другие элементы, такие как увеличенная высота дорожного просвета и массивные выступы на крыльях, наверняка появятся на серийном автомобиле Cross Turismo.

Ожидается, что электрический универсал получит силовые установки полноприводных седанов Taycan 4S и Turbo, первый из которых оснащен двумя моторами совокупной мощностью 522 л.с. со стандартным аккумулятором на 79 кВтч и 562 л.с. с дополнительным пакетом 93 кВтч. Вариант Turbo, тем временем, предлагает целых 670 лошадиных сил и идет исключительно с батареей большей емкости.

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Запас хода Cross Turismo должен снизиться на несколько километров относительно его собратьев-седанов Taycan 4S и Turbo. К сожалению, силовая установка Taycan Turbo S мощностью до 750 л.с., по всей вероятности, не дойдет до Cross Turismo.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Taycan Cross Turismo.
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