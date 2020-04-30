Фанатам на радость: Porsche не перестает улучшать новый 911

Porsche 911 получил серию доработок к новому модельному году. Большая часть нововведений касается 450-сильных купе и кабриолетов Carrera S в версиях с задним и полным приводом.

Таким спорткарам, помимо восьмиступенчатого робота, теперь за ту же цену доступна семиступенчатая механика. Бесплатным бонусом идет пакет Sport Chrono.

Новость должна порадовать поклонников трехпедальных машин, хотя с "ручкой" время разгона до сотни увеличилось с 3,5 до 4,2 секунды.

Всем купе теперь положены облегченные стекла, обеспечивающие улучшенную шумоизоляцию. Также "Каррерам" доступен пакет кожаной отделки в ретростиле, дебютировавший недавно на Porsche 911 Turbo S.

Все модификации с роботизированной трансмиссией выиграли от появления системы InnoDrive, которая использует данные навигации, чтобы оптимизировать работу адаптивного круиз-контроля.

Наконец, абсолютно все версии Porsche 911 научились автоматически приподнимать переднюю ось на 4 сантиметра и запоминать точки маршрута, где это необходимо.