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Фанатам на радость: Porsche не перестает улучшать новый 911

Фанатам на радость: Porsche не перестает улучшать новый 911
21:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Porsche 911 получил серию доработок к новому модельному году. Большая часть нововведений касается 450-сильных купе и кабриолетов Carrera S в версиях с задним и полным приводом.

Таким спорткарам, помимо восьмиступенчатого робота, теперь за ту же цену доступна семиступенчатая механика. Бесплатным бонусом идет пакет Sport Chrono.

Новость должна порадовать поклонников трехпедальных машин, хотя с "ручкой" время разгона до сотни увеличилось с 3,5 до 4,2 секунды.

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Всем купе теперь положены облегченные стекла, обеспечивающие улучшенную шумоизоляцию. Также "Каррерам" доступен пакет кожаной отделки в ретростиле, дебютировавший недавно на Porsche 911 Turbo S.

Все модификации с роботизированной трансмиссией выиграли от появления системы InnoDrive, которая использует данные навигации, чтобы оптимизировать работу адаптивного круиз-контроля.

Наконец, абсолютно все версии Porsche 911 научились автоматически приподнимать переднюю ось на 4 сантиметра и запоминать точки маршрута, где это необходимо.

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Porsche, Обновление, Porsche 911.
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