Автомобили из фильма Тарантино продадут на аукционе

В США на аукционе выставят автомобили, на которых ездили главные герои фильма "Однажды в Голливуде".

Кроме этого, на торги также попадут и другие реквизиты из разных голливудских кинокартин, количество которых составляет 850. Об этом пишет британское интернет-издание Independent.

Автомобили, на которых передвигаются главные герои Леонардо Ди Каприо (игравшего актера Рика Далтона) и Брэда Питта (дублера Клиффа Бута) в последнем фильме Квентина Тарантино, можно будет купить на аукционе, организованном Prop Store.

Аукцион состоится в Лондоне и Лос-Анджелесе 26 и 27 августа.

Эксперты оценивают скромный Volkswagen голубого цвета, на котором колесил Брэд Питт, в 20-30 тысяч долларов, а за шикарный классический Cadillac желтого цвета, принадлежавший герою Леонардо Ди Каприо, планируется выручить около 50 тысяч долларов США.

View this post on Instagram A post shared by Once Upon A Time In Hollywood (@onceinhollywood) on Mar 18, 2019 at 5:59am PDT

Ранее фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" завоевал две статуэтки "Оскар", три "Золотых глобуса" и премию BAFTA. Кроме этого, фильм назван самым лучшим фильмом 2019 года по версии The Hollywood Reporter. Также кинокартина получила главную награду премии домашних релизов Home Media Awards.