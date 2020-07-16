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Porsche официально представил новый 911 Turbo

Porsche официально представил новый 911 Turbo
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Разгон до 100 км/ч у купе занимает всего 2,7 секунды, а кабриолет делает это на 0,1 секунды дольше — за 2,8 с. Оба имеют максимальную скорость в 319 км/ч.

Новый 911 Turbo комплектуется 3,8-литровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Для сравнения, последний 911 Turbo S имеет мощность 640 л.с. и крутящий момент в 800 Нм. При этом и максимальная скорость составляет 330 км/ч. Этот вариант продается по цене 203 500 долларов США за купе или 216 300 долларов США за кабриолет.

Помимо менее мощного двигателя, 911 Turbo имеет трансмиссию, которая в значительной степени идентична коробке передач у Turbo S. Она представляет собой 8-ступенчатую АКПП с двойным сцеплением, которая передает крутящий момент на все четыре колеса через систему полного привода. Управляемость улучшает подруливающая задняя ось.

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Разница между этими двумя моделями заключается в том, что 911 Turbo поставляется с чугунными тормозными суппортами. Их диаметр составляет 408 мм спереди и 380 мм сзади. У Turbo S керамические композитные тормоза Porsche являются опцией.

Салон Porsche 911 Turbo стандартно оснащен 10,9-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы и сиденьями с электроприводом. Porsche Dynamic Chassis Control, пониженная подвеска и спортивный выхлоп доступны за доплату.

Клиенты могут повысить уровень безопасности с помощью InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, системой помощи в удержании полосы движения, камерами кругового обзора и системы ночного видения.

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Все по теме:

Porsche, Автомобили, Авто, 911 Turbo.

Автор:

Телеграф
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