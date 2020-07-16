Компания Audi оснастила кроссоверы SQ7 и SQ8 новым 500-сильным мотором

Альтернативные бензиновые модификации продавались только на американском рынке. Но теперь в компании сообщили, что приобрести бензиновые "эски" смогут и европейские поклонники марки.

Компания Audi сообщила о предстоящем выходе на европейский рынок бензиновых версий "заряженных" кроссоверов SQ7 и SQ8.

В новой версии TFSI кроссоверы имеют 4,0-литровую бензиновую V-образную "восьмерку" с двойным турбонаддувом. Отдача этого агрегата достигает 507 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП tiptronic и фирменной системой постоянного привода quattro.

С места до 100 км/ч Audi SQ7 и SQ8 с бензиновым мотором способны разгоняться за 4,1 секунды, что заметно быстрее дизельных собратьев (4,8 секунды).

Стоит отметить, бензиновый V8, в отличие от турбодизеля, не имеет мягкогибридной надстройки. Тем не менее производитель делает акцент на том, что бензиновый мотор получил технологию отключения половины цилиндров для повышения экономичности. А еще SQ7 и SQ8 в версии TFSI уже в базовом оснащении имеют полноуправляемое шасси и активные электромеханические стабилизаторы, которые ранее предлагались в качестве опций.

На европейском рынке новые Audi SQ7 TFSI и SQ8 TFSI появятся осенью этого года. Новый SQ7 TFSI оценили в Германии от 93 287 евро.