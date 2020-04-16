Определен лучший фильм для домашнего просмотра (Видео)

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09:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Кинокартина известного режиссера Квентина Тарантино "Однажды в голливуде" получили главную награду премии домашних релизов Home Media Awards.

Фильм "Однажды в… Голливуде" пополнил свой и без того внушительный багаж наград. Ранее фильм уже завоевал две статуэтки "Оскар", три "Золотых глобуса", премию BAFTA, премию гильдии киноактеров США, премию критиков, премию "Спутник" и другие.

После присуждения премий Home Media Awards список наград фильма пополнился главной наградой премии "Титул года", а также статуэткой за "лучший фильм для домашнего просмотра".

"Игра престолов" от HBO получила статуэтки за лучший релиз на диске и лучший дизайн. "Алита: Боевой ангел" режиссера Роберта Родригеса победила в четырех номинациях. Также награды достались картинам "История игрушек 4", "Мстители: Финал", "Звезда родилась". Всего премия Home Media Awards вручается в 46 разных категориях. 

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Фильм сценариста и режиссера Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт, рассказывает про конец Золотого века Голливуда. Бывшая звезда вестернов и его дублер пытаются найти свое место в быстро меняющемся мире киноиндустрии.

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Фильмы, Кино, Лучшие фильмы, Однажды в Голливуде, Home Media Awards, Лучший фильм для домашнего просмотра.
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