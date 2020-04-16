Disney+ запустит документальный сериал, посвященный "Мандалорцу"

Новости культуры:Disney+ посвятит "Мандалорцу" документальный сериал.

Disney+ запустит документальный сериал о создании "Мандалорца"

Каждый из восьми эпизодов документалки Disney Gallery: The Mandalorian посвятят разным аспектам создания первого сезона "Мандалорца". Помимо прочего, в них расскажут о использовавшихся при съёмке технологиях, об актёрском составе и кастинге, CG и практических эффектах, а также саундтреке.

Зрителям покажут кадры со съёмочной площадки, а также "круглые столы" и интервью с создателями, в том числе с шоураннером Джоном Фавро, который курировал работу над документальным фильмом.

Disney Gallery стартует в стриминговом сервисе Disney+ 4 мая, а после этого новые серии будут выпускать каждую пятницу.

"Мандалорец" стал первым игровым сериалом по "Звёздным войнам" — все эпизоды первого сезона вышли в конце 2019 года. Продолжение планируют выпустить осенью 2020-го.

По данным СМИ, в нём должна появиться Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, однако сама актриса заявила, что её участие "пока не подтверждено".