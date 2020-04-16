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Режиссер "Дюны": Я бы не согласился заняться адаптацией книги, если бы речь шла об одном фильме

Режиссер "Дюны": Я бы не согласился заняться адаптацией книги, если бы речь шла об одном фильме
02:11 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Экранизация "Дюны" будет состоять из двух частей.

Экранизация фантастического произведения Фрэнка Герберта "Дюна" будет состоять из двух частей. По словам режиссера Дени Вильнева, именно такое условие он выдвинул руководству студии Warner Bors., когда соглашался взяться за эту работу.

"Я бы не согласился заняться адаптацией книги, если бы речь шла об одном фильме. Этот мир слишком сложный. Ему требуется не только масштаб, но и детали", - сказал он.

Помимо этого, Вильнев уточнил, что он существенно расширил роль матери главного героя Леди Джессики, которую играет популярная голливудская актриса Ребекка Фергюсон. Она “еще более грозная", чем в оригинале, и играет более значительную роль роль в защите и обучении Пола.

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Также Вильнев изменил половую принадлежность одного из персонажей. Речь идет о докторе Кинесе, который в книге является имперским планетологом и служит независимым брокером на планете Арракис. В книге. Кинес мужчина, но в версии Вильнева - женщина.

Первый фильм "Дюна" заявлен в прокат на середину декабря 2020 года. Отметим, что на момент публикации данной заметки студия Warner Bros. еще не анонсировала запуск сиквела в производство.

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Фильмы, Дюна, Дени Вильнев.
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