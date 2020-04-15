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Режиссер "Трон: Наследие" о третьей части фильма: Продолжение еще может увидеть свет

Режиссер "Трон: Наследие" о третьей части фильма: Продолжение еще может увидеть свет
04:31 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссёр фильма "Трон: Наследие" поделился мыслями о возможном продолжении.

В разговоре с порталом ComicBook.com постановщик Джозеф Косински подтвердил, что в Disney много раз обсуждали возможность запустить в производство третий "Трон", но пока что до дела так и не дошло. Судя по всему, продолжению с подзаголовком Ascention ("Восхождение"), о съёмках в котором вёл переговоры Джаред Лето, так и не дали "зелёный свет", хотя Косински работал над сценарием.

Однако режиссёр считает, что интерес к серии возродился после выхода "Наследия" в 2010 году и так и не утих до конца. Поэтому у триквела ещё есть шансы.

"Думаю, что "Трон" — это прекрасное украшение коллекции франшиз, которыми владеет Disney. Я знаю, что в самой компании есть фанаты, люди, которые продвигают идею о продолжении. Так что да, оно ещё может увидеть свет. Но, как и везде, здесь понадобится… Чтобы фильм сняли, нужно, чтобы все необходимые элементы сошлись в нужный момент. Я думаю, что это действительно возможно, и франшиза этого достойна", - сказал режиссер Джозеф Косински.

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Косински подчеркнул, что "Трон" — уникальная, не похожая ни на что серия, и в ней ещё есть интересные идеи, которые стоит реализовать. Он убеждён, что создание подобных фильмов нельзя поставить на поток — это штучные работы, авторы которых пытались сделать на экране что-то новое, пусть даже не всегда удачно.

"Когда выходит новый "Трон", он должен каким-то образом раздвигать рамки возможного. Это фундаментальное требование к любому фильму этой серии: он должен быть амбициозным с точки зрения кинопроизводства, заложенных в него идей и, хочется надеяться, повествования. Мысли, с которыми подошёл к первому фильму Стивен Лисбергер, опережали своё время. Думаю, это очень важно к каждой картине по "Трону". Сомневаюсь, что по этой франшизе можно выпускать что-то каждые пару лет. Это невозможно. Такое кино слишком сложно снимать. Нужно, чтобы авторы горели желанием снять что-то подобное. Чтобы они стремились сделать нечто выдающееся, инновационное — ведь это часть ДНК всей серии", - сказал Косински.

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"Трон" — серия фантастических фильмов, большая часть действия которых разворачивается в созданном программистом Кевином Флинном виртуальном мире под названием Система. В нём обитают как программы, так и оцифрованные пользователи.

Первая часть вышла в 1982 году и со временем обрела культовый статус, а прямое продолжение, "Трон: Наследие", выпустили через 28 лет после оригинала. Второй фильм собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов, но триквел так и не запустили в производство, хотя планы на него строили с 2010-го.

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Фильмы, Дисней, Трон: Наследие, Джозеф Косински.
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