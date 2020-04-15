Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения
"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения
Пасхальные богослужения онлайн: где и когда смотреть
Пасхальные богослужения онлайн: где и когда смотреть
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

"Что происходит, когда вы уже знаете финал?": Звезда "Изгоя-один" рассказал о готовящемся приквеле

"Что происходит, когда вы уже знаете финал?": Звезда "Изгоя-один" рассказал о готовящемся приквеле
03:11 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Диего Луна рассказал о приквеле "Изгой-один: Звездные Войны. Истории".

Звезда фильма "Изгой-один: Звездные Войны. Истории" Диего Луна поделился в беседе с корреспондентами издания Indie Wire некоторыми деталями и впечатлениями от готовящегося студией Lucasfilm многосерийного приквела.

По его мнению, одной из главных проблем является то, что зрители уже знают окончание истории, поэтому создатели шоу не могут сделать ставку на некий сюрприз.

"Конечно, я пока не могу много говорить об этом. Что происходит, когда вы уже знаете финал? Тогда речь должна идти о самой истории. Все дело в том, как именно вы рассказываете ее, и сколько различных слоев вы можете в ней раскрыть. В данном случае вы знаете персонажа и знаете, на что он в принципе способен", - прокомментировал он.

О готовности Lucasfilm снять сериал о похождениях героя, которого сыграл Луна, было объявлено еще в конце 2018 года.

Жизель Галь Гадот вернется в "Форсаже 10"

Это будет уже второй сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездные войны", рассказывающий о второстепенных персонажах. Ранее поклонникам франшизы был представлен с помощью нового потокового сервиса Disney+ проект под названием "Мандалорец". В дальнейшем планируется снять шоу, посвященное джедаю Оби-Вану Кеноби.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Звездные войны, Диего Луна, Изгой-один.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина
03 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
04 Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
05 Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: кому не надо делать тесты
Covid-19: кому не надо делать тесты
Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев
Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев
Арахамия о коалиции &quot;Слуги народа&quot; и &quot;ЕС&quot;: Это исключенный формат
Арахамия о коалиции "СН" и "ЕС": Это исключенный формат
Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурью
Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь