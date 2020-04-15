"Что происходит, когда вы уже знаете финал?": Звезда "Изгоя-один" рассказал о готовящемся приквеле

Новости культуры:Диего Луна рассказал о приквеле "Изгой-один: Звездные Войны. Истории".

Звезда фильма "Изгой-один: Звездные Войны. Истории" Диего Луна поделился в беседе с корреспондентами издания Indie Wire некоторыми деталями и впечатлениями от готовящегося студией Lucasfilm многосерийного приквела.

По его мнению, одной из главных проблем является то, что зрители уже знают окончание истории, поэтому создатели шоу не могут сделать ставку на некий сюрприз.

"Конечно, я пока не могу много говорить об этом. Что происходит, когда вы уже знаете финал? Тогда речь должна идти о самой истории. Все дело в том, как именно вы рассказываете ее, и сколько различных слоев вы можете в ней раскрыть. В данном случае вы знаете персонажа и знаете, на что он в принципе способен", - прокомментировал он.

О готовности Lucasfilm снять сериал о похождениях героя, которого сыграл Луна, было объявлено еще в конце 2018 года.

Это будет уже второй сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездные войны", рассказывающий о второстепенных персонажах. Ранее поклонникам франшизы был представлен с помощью нового потокового сервиса Disney+ проект под названием "Мандалорец". В дальнейшем планируется снять шоу, посвященное джедаю Оби-Вану Кеноби.